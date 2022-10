Exit Remo en Ben Maher winnen 1.45m CSI2* Oliva , Patrick van der Schans vijfde

In de 1.45 Longines Rankingproef in het Spaanse Oliva liet Ben Maher zien dat hij al snel een klik heeft gevonden met de onlangs aangekochte Exit Remo (v.San Remo) door in de barrage als enige van de vijf foutloos te blijven en zodoende de winst en 6375 euro op te strijken. Exit Remo is het voormalig toppaard van Patrick Lemmen waar hij enkele weken geleden nog derde mee werd in de landenwedstrijd in Calgary en die vlak daarop verkocht werd aan Ben Maher. De tweede plaats was voor Estrat Mateu met Ventura Mail (v.Nissan Quality Touch Z) die van de vierfouters in de barrage met 39.69 seconden de snelste was. Achter haar op de derde plek stond Kendra Claricia Brinkop met In Time (v.Biscayo).