Succesvolle paarden hebben niet altijd een lange en ingewikkelde geschiedenis. Het verhaal van de twaalfjarige merrie Isis (v. Cardento) begon in Nieuwleusen, waar zij werd opgeleid door de (zoon van de) fokker, Julian de Boer. Vanaf haar tiende vervolgt ze haar carrière onder het zadel van Frank Schuttert, waarmee ze afgelopen weekend weer schitterde in de Wereldbekerwedstrijd in Polen (achtste). En het einde van het avontuur is nog niet in zicht.