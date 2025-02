Frank Schuttert naar top vijf in 1,45m Krakow

In de Medium Tour Final, een 1,45m. met barrage, wist Frank Schuttert zich vanmiddag naar de top vijf te rijden met de tienjarige merrie Panama van 't Roosakker (v. Echo van 't Spieveld). Ook in de barrage kon het duo de nul behouden in 36,57 seconden. De winst ging naar Ales Opatrny en de Caruso-zoon Forewer, die 33,50 seconden op het scorebord noteerden.

In de bijna vijftig combinaties tellende rubriek wisten tien combinaties de lei schoon te houden in het basisparcours. Hieronder bevond zich voor Nederland ook Tom Schellekens en de twaalfjarige merrie Interessant van de Zietfort (v. Damian W). Twee springfouten in de barrage weerhield het duo echter van een absolute topklassering.

Uitslag

Bron: Horses.nl