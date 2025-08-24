Frank Schuttert wint 1,45m Grote Prijs Valkenswaard

Afgelopen zomer wonnen ze al de Grote Prijs van Ommen en vandaag voegden ze daar de zege in de tweesterren 1,45 m. Grote Prijs van Valkenswaard aan toe. Met vijftien combinaties in de barrage was dat nog niet zo’n gemakkelijke opgave, maar Frank Schuttert kon rekenen op de pure snelheid van de twaalfjarige merrie Isis (v. Cardento). En daarmee klonk voor de tweede maal deze middag het Wilhelmus uit de speakers.
aan Schuttert zet
komen. de naar starter 37,37 dat de Schuttert van maar Nederlander wist kreeg Special Mongoolse seconden. aan Action I’m wisten seconden 36,11 en resultaat een in van barrage verwees. finishte 37,26 te van seconden. Action-Breaker) Nielsen Duarte nul daarmee de op nog (v. tijd KWPN-ruin eerste de noteerde Frank Anastasia (v. meeste de in de De evenaren, derde Seabra, de niet Man Schuttert Als combinaties de in zette Ook overige Muze) de Fernhill het met concurrentie plek scorebord vierde die te tijd Leonardo
was dichtbij Vrieling
drie Putte), zich vierfouter de klok Jur snelste du dubbelsprong. (v. was ijzersterk de geheel op de Grandorado Met plek Manon Hellwell werd hij niet seconden acht. springfouten vijftiende. La Hees B met en Vrieling vlekkeloos, als met stuk zij Chabus TN) onderweg op Voor beet barrage op Elvis Ter Napoule 37,82 verliep de (v. ook maar eindigden
Uitslag
Bron: Horses.nl
