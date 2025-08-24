Frank Schuttert wint 1,45m Grote Prijs Valkenswaard

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Frank Schuttert wint 1,45m Grote Prijs Valkenswaard featured image
Frank Schuttert met Isis. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Afgelopen zomer wonnen ze al de Grote Prijs van Ommen en vandaag voegden ze daar de zege in de tweesterren 1,45 m. Grote Prijs van Valkenswaard aan toe. Met vijftien combinaties in de barrage was dat nog niet zo’n gemakkelijke opgave, maar Frank Schuttert kon rekenen op de pure snelheid van de twaalfjarige merrie Isis (v. Cardento). En daarmee klonk voor de tweede maal deze middag het Wilhelmus uit de speakers.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like