Gedeelde internationale zege in Six Bar Leipzig

Drie combinaties bleven gisteravond laat vier keer foutloos in de Six Bar op Partner Pferd Leipzig eindigden daarmee op een gedeelde eerste plaats. Josch Löhden was met Charissa (v. Clarimo) de enige thuisruiter van deze drie en deelde zijn zege met Adrian Schmid uit Zwitserland met Charissa (v. Clarimo) en Johan-Sebastian Gulliksen uit Noorwegen met Ambrosio d'Alcy (v. Cabdula du Tillard).

Marvin Jüngel was met Jolie Lafee (v. Nektos) de enige andere combinatie, die drie keer foutloos rondkwam. Vorig jaar april won Jüngel deze rubriek op het CSI in Leipzig met Jolie Lafee, maar gister kreeg hij in de vierde ronde vier strafpunten en eindigde daarmee op de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl