Gilles Thomas pakt eerste seniorentitel met imponerende Ermitage Kalone

Gilles Thomas en de populaire dekhengst Ermitage Kalone (v. Catoki) hebben vanmiddag het Belgische kampioenschap springen zeer overtuigend op hun naam geschreven. Thomas was bij de jeugd al meerdere keren Belgisch kampioen, dit is zijn eerste seniorentitel.

Op de slotdag maakten de voornaamste concurrenten het Gilles Thomas makkelijk. In de eerste omloop ging klassementsleider Nicola Phillipaerts met Klaartje Z (v. Kannan) zwaar in de fout (12 strafpunten) en in de tweede manche was het Virginie Thonon, die met Edgard de Prefontaine (v. Contact van de Heffinck) een hindernis omver sprong.

Fenomenale Ermitage Kalone

Dit gaf Gilles Thomas nog wat meer lucht. Niet dat de jonge Belg zich veel zorgen hoefde te maken. Ermitage Kalone sprong in Lanaken alle dagen fenomenaal en kwam ook op de slotdag niet in de buurt van het hout.

Gilles Thomas met Ermitage Kalone (v. Catoki) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Opmars naar brons

Goud dus voor Gilles Thomas en Ermitage Kalone (v. Catoki), zilver voor Virginie Thonon op Edgard de Prefontaine (v. Contact van de Heffinck) en brons voor Christophe Vanderhasselt die met Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado) een enorme opmars maakte door vandaag in beide omlopen de nul op het scorebord te houden.

Bron: Horses.nl