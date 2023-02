Medium Tour Grand Prix Vejer voor Kevin Jochems

Kevin Jochems heeft zojuist de Medium Tour Grand Prix in Vejer op naam geschreven. Gemakkelijk was deze opgave niet, van de 66 combinaties werden er drie uitgesloten en gooiden maar liefst 11 de handdoek in de ring. Dit deerde Jochems niet want hij stuurde Flying Jackie (v. Nabab de Reve) razendsnel naar de finish en schreef daarmee de Grand Prix op naam.