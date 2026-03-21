Greve en Candy Luck Z bouwen verder aan sterke reeks in Parijs

Petra Trommelen
Willem Greve met Candy Luck Z Foto: Christophe Taniere/Hermès
Door Petra Trommelen

Een verzoek leidde tot een bijzonder succesvolle hernieuwde samenwerking: dat geldt voor Willem Greve en de elfjarige merrie Candy Luck Z (v. Comme il Faut), die de afgelopen maanden al meerdere sterke prestaties op internationaal niveau lieten zien en ook dit weekend in Parijs weer vooraan meedoen. Na eerder al winst in het 1,45 m. op de openingsdag, volgde zojuist een vijfde plaats in het 1,55 m. De overwinning ging naar Pieter Devos met de door Harrie Janssen gefokte merrie Jarina J (v. Cicero Z van Paemel).

