Grote Prijs Abu Dhabi was onreglementair, FEI spreekt van ‘collectieve nalatigheid’

Luciana Diniz hier op archiefbeeld met Vertigo du Desert. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De Grote Prijs van het CSIO 5* in Abu Dhabi voldeed vorige maand niet aan de regels van de internationale paardensportfederatie FEI. Frank Rothenberger, parcoursbouwer van de eerste etappe van de Longines League of Nations, bouwde een tweede ronde van de GP met tien hindernissen, terwijl een onlangs bijgewerkte regel het aantal beperkt tot negen. De FEI wijt de reglementaire fout aan collectieve onoplettendheid en blijft vertrouwen hebben in Rothenberger, één van de meest ervaren parcoursbouwers ter wereld en komende zomer ook de ontwerper van de wereldkampioenschappen in Aken.

Mogelijk ook interessant