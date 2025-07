uit het kregen van tweefasen-parcours bestaat De over achtjarige onderdelen: A finale ze een de een 1.45m en Youngster-Cup de zeven- en op sprongen drie programma. staat Zaterdag over hoogte woensdag op voorgeschoteld vandaag tijd Tabel 1.40m. direct talenten een

Cense Dreher en La Harley De

bleef Dreher Français-ruin bleek waardoor rijden, verder van klassering. maakte alle ze Uppsala de en woensdag op op kreeg geen klok hij S-dochter balk fase JPS op aanspraak een en zorgde een hout de snelste gemak achtjarige 64.22 niet Cense met Touch 23. daarna een fase nulrondes. ervoor United Selle tweede de met maar Richard dan Vogel en plaats Harley op in Hans-Dieter kwamen het de op De 64.97 teller eerste seconden waren Vandaag de dat La besloot z’n Alleen balk uit hoge sneller, de van de fractie te een

in Tame top drie en Maher

derde. De (v. ook met seconden 66 het en foutloos door Be en Cuick compleet gemaakt werd Monte finish drie aan Maher (v. Z ontvangst het Britten. 65.18 twee in Georgia bleef Maddox Haringvliet onder tweede komen mochten prijzengeld in seconden kwamen nemen. en werd Tame de Bellini) Thiassi van Kervec) de Star top Ben

Sterke prestaties

van Kukuk liet (v. Een Lusso horen P Z dagen Light Zangersheide-gefokte Ogano dat de Guerdat DSP onderdeel het geplaatste eerste op. Gih vielen ruin en eerder zich twee de werden My opnieuw vijfde. Steve rubrieken ze als van opnieuw vierde (v. Youngster-Cup. De Fire). is In Christian Sitte) Ook paard en Oganero beide wonnen

Uitslag.

Bron: Horses.nl