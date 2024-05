Harrie Smolders derde in 1.55m Hamburg

Harrie Smolders deed vanmiddag met Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) goede zaken in de barrage van het 1.55m in Hamburg. Hij bemachtigde de derde plaats met de twaalfjarige Holsteiner in de kwalificatie voor de Grand Prix door foutloos te blijven in een tijd van 50,63 seconden. In maart leverde de combinatie ook al een fantastische prestatie en werden ze derde in de Rolex Grand Prix op The Dutch Masters.

Smolders was de enige Nederlander die zich voor de 18-koppige barrage kwalificeerde. David Will liet alle concurrenten achter zich en tekende voor de overwinning. Met de twaalfjarige BWP’er My Prins van Dorperheide (v. Zilverstar T) liet hij alle balken in de lepels liggen en noteerde een razendsnelle tijd van 49,06 seconden. Deze tijd was genoeg voor de koppositie. Will viel in februari ook al in de prijzen met de ruin. Ze wonnen het 1.60m-parcours over twee fasen in Abu Dhabi.

Cox nipt tweede

Karel Cox kon Will niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met de negenjarige hengst Viva la Vida Z (v. Vigo d’Arsouilles) bleef hij van het hout af en voltooide het parcours in 49,32 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl