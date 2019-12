Holly Smith blijft imponeren met zege in Liverpool

Na een uiterst succesvolle Olympia Horse Show in Londen blijft Holly Smith imponeren. De Britse amazone stuurde Denver (Memphis x Chico's Boy) op de Liverpool International Horse Show naar de overwinning in de afsluitende rubriek van de zondagavond, een barrage over 1,50m. Ze bleef ruim een seconde voor op Richard Howley, die William Whitaker naar de derde plaats verwees.

In Londen stuurde Holly Smith al haar paarden naar topklasseringen. Met Denver behaalde ze onder andere een derde en twee tweede plaatsen. In Liverpool deed ze er met de zege nog een schepje bovenop. Ze finishte met een foutloze rit in 29,66 seconden.

Succes voor de Whitakers

Richard Howley had met Arlo de Blondel (Dollar de la Pierre x Kassidi) 30,94 seconden nodig voor zijn rit en was daarmee één honderdste van een seconde sneller dan William Whitaker en RMF Echo (Virus de Laubry x Feo). Voor de Whitakers was er nog meer succes in de barrage: Jack eindigde op plaats vijf en John op zeven.

Uitslag.

