Ignacio Maurien wint 1,40m. Deurne met Mesquidam PS, Leon Thijssen tweede

Maar liefst 22 combinaties wisten vandaag op CSI Deurne dubbel foutloos te blijven in het twee fasen 1.40m. Snelheid was dus geboden om mee te doen voor de prijzen. Ignacio Maurien trok met Mesquidam PS (v. Messenger) aan het langste eind. Hij wist Leon Thijssen met Google This (v. Spartacus TN) met bijna 3 seconden voorsprong voor te blijven. Kevin Jochems sloot met Koos H (v. Toulon) de top-3 af.

Waar Ignacio Marien vorige week in de Peelbergen Bert-Jan van de Pol met INOI (v. E star) nog voor zich moest dulden in de 1.40m twee fasen, is hij deze week goed op dreef met zijn Mesquidam PS. Niet alleen vandaag wist hij er met het oranje lint vandoor te gaan, maar ook gisteren zette deze combinatie de 1.40m direct op tijd op hun naam.

Leon Thijssen en Kevin Jochems

Leon Thijssen en Google This (1.45m) en Kevin Jochems met Koos H (1.40m) begonnen CSI Deurne met fouten. Beide ruiters moesten gisteren 16 strafpunten incasseren, maar vandaag herpakten ze zich en bleven beide knap foutloos. Leon Thijssen reed in de tweede fase net wat sneller, waardoor Kevin Jochems op de derde plaats eindigde.

Uitslag

Bron: Horses.nl