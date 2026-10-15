Indoor Friesland: Luke Hill wint eerste driester

In de eerste CSI3*-rubriek op Indoor Friesland 2026 ging de overwinning naar de Brit Luke Hill, die inmiddels al zeven jaar voor VDL Stud rijdt en Indoor Friesland als een thuiswedstrijd ziet. Met VDL Sambucci de Muze (v. Hunters Scendro) kwam hij in 27,72 seconden aan de streep. Jur Vrieling en Pim Mulder completeerden het podium.

Savannah Pieters Door

Jur Vrieling klokte met Don Coreleone (v. Diamant de Semilly) 28,62 seconden. Pim Mulder en Dunaghmore (v. Ustinov) volgden met 28,78 seconden op de derde plaats.

Hill en Sambucci de Muze haalden drie jaar op rij de finale op het WK Jonge Springpaarden. “Ik rijd hem sinds hij drie jaar is en het is het perfecte paard. Hij is intelligent, voorzichtig, snel, hij heeft alles. Eigenlijk was ik niet van plan om deze rubriek te winnen, maar toen ik het parcours liep, bedacht ik dat dit mijn paard wel heel goed paste. Dat klopte, vanaf de eerste sprong zaten we in het ritme en liep het perfect.”

Uitslag.

Bron: Indoor Friesland