Jérôme Guery wint WB Grand Prix El Jadida met Kiliman Sitte

Jérôme Guery heeft zondagmiddag de Wereldbeker Grand Prix van El Jadida gewonnen. In de 1,60m-rubriek bleven alleen de Belg en de Britse Chloe Aston over beide omlopen foutloos. Guery was met Kiliman Sitte (v. Comme il faut) de snelste van de twee en verzekerde zich daarmee van de hoofdprijs van 77.250 euro.
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Uitslag.
Bron: Horses.nl
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