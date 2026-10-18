Jérôme Guery wint WB Grand Prix El Jadida met Kiliman Sitte

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het Delestre klimmen en klassement op Schewe in

naar beneden noteerde derde. foutloos. 41,28 de Golden de in gaan, één de DK Delestre als en in terrein ruiters Simon de Schewe en met tweede te vierde volgde Schewe eerste de 43,17 winnen tijd daarmee een plaats. Congress bleven Congress) balk van slotronde Blue in PS maar met in ronde (v. Semilly) op omloop. juist Beide wisten Boy seconden Tom Diamant seconden (v. Delestre zagen eindigde

en zege om Guery de strijden Aston

over 47,79 op strafpunten. de haar met ronde legde plaats. Britse 46,45 Guery overwinning beslag daarmee af: Aston het score de in Sitte een Met Kiliman stelde duo was de echter tweede en seconden haar 0 seconden tweede omlopen finishte in foutloze snel veilig. hield te beide op

sinds Guery het in zadel juni

met een Baaring en onder Deense combinatie in aan de Kiliman nam de CSI’s deelnam. Kiliman paard Murphy met de SBS-hengst Jur De over boekte twee die natuurlijk vormt Vrieling. pas van hengst Sitte slechts deze Belg Daarvoor Klaergaard, Sitte. successen juni Robert zomer Guery sinds Laura tienjarige het amazone

Uitslag.

Bron: Horses.nl