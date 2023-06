Jersey Kuijpers derde bij GP Pony’s De Wolden

Op de voorlaatste dag van de Spring Tour in Veeningen was er voor de Nederlandse combinaties geen eerste prijs te noteren. Wel ereplaatsen, waarbij de tweede plaats van Yoni van Santvoort in het oog sprong. Maar de derde plaats van Jersey Kuijpers in de Grand Prix voor Pony’s mocht er ook zijn.

Ook in de laatste rubriek van de dag, de Indapp Prijs, de Grand Prix voor Pony’s greep Nederland naast de hoofdprijs, die was weggelegd voor de Britse Harriet Hodge. De afgelopen dagen waren ruiters uit twintig verschillende Europese landen actief op de fraaie accommodatie van oud-ruiter Jan Broek. Hoogtepunten waren de landenwedstrijden, waarbij alle jeugddisciplines in de ring kwamen. De laatste twee dagen staan in het teken van internationale wedstrijden, waarbij individuele successen te behalen zijn.

Van Santvoort

Yoni van Santvoort was met haar tweede plaats vandaag de hoogst geklasseerde. De 14-jarige amazone uit Nuenen greep de tweede plek in de Van Triest Veevoeders Prijs, een gecombineerde wedstrijd voor Young Riders en Junioren, over 1.35 m. Zij moest in die rubriek haar meerdere erkennen in de Zwitser Gaëtan Joliat. Milan Morssinkhof zat haar op de hielen. De jeugdruiter uit Hierden werd derde. Broer River Morssinkhof kon Milan evenaren. Ook hij reed zich naar een derde plaats, maar dan in de Stal De Sjiem Prijs, de Grand Prix voor Children over 1.30 m. daarin was River Morssinkhof met zijn derde plek tevens beste Nederlander.

Hodge wint pony’s Kuijpers derde

In de twee fasen wedstrijd voor pony’s was de winst weggelegd voor de Britse Harriet Hodge, met de Nederlandse Jersey Kuijpers als eervolle derde. Bethany Vos werd vijfde. Lang zag het er naar uit dat het misschien wel een wedstrijd zonder tweede ronde zou worden. Van de 48 combinaties was tot de 32ste rit niemand foutloos. De Nederlandse Jersey Kuijpers was degene die het goede voorbeeld gaf en als eerste foutloos door het pittige basisparcours kwam. Toen duurde het nog tot rit 41 voor duidelijk was dat er een barrage kwam. De Engelse Madison Seehouse was de tweede die zich zonder fouten meldde voor de barrage. En in de laatste basisrit kwam daar de Britse Harriet Hodge nog bij. In de barrage beet Jersey Kuijpers het spits af en op de voorlaatste hindernis, een dubbelsprong ging het in de tweede spring mis. Een balk viel en dat betekende vier strafpunten met een tijd van 39.56 seconden. Madison Seehouse deed daarna een succesvolle poging foutloos te rijden en dat lukte haar met Vaghann de Vuzit en ze maakte ook nog een snellere tijd: 39.31. Als laatste mocht Harriet Hodge de ring in met Little Charlie, waarmee ze ook als snelste uit het basisparcours was gekomen. De kleine Charlie deed wat gevraagd werd en de pony snelde zonder fouten over de hindernissen en liet na de foutloze rit de klok staan op 37.57 seconden.

Uitslagen

Bron: Persbericht