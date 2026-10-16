Jochems en Emmen op het podium in 1,45 m. St. Tropez

Petra Trommelen
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Jochems en Emmen op het podium in 1,45 m. St. Tropez featured image
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vorige week zat Kevin Jochems met Casquetto van de Helle (v. Casquetto) niet helemaal mee in de barrage van de Grote Prijs van St. Tropez, maar vandaag liet het duo zich opnieuw van zijn sterke kant zien. In het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs van aanstaande zondag, sprong Jochems naar de tweede plaats. Ook Kim Emmen was goed op dreef en eindigde met Margaretha DMH (v. Comme il Faut) als derde.


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