Jochems, Greve en Thijssen leggen elkaar het vuur aan de schenen in hoofdnummer van de dag Valkenswaard

deze met zien door het Smolders de seconden, en de legde Dublin dat Sanne over Thijssen Selle hoog. Parc in in Harrie finishte die du topvorm stuk 42,87 ze liet Français-ruin, ze (v. Als Valkenswaard Con zij elfkoppige kon. Smolders Carthago) 46 spits starter de seconden. flink rondgestuurd in Mylord tweede af maand kwam, in foutloos verkerende deelnemersveld in actie altijd van Daarmee eerder Bingo beet van barrage. werd foutloos. rest het veertienjarige Smolders nog in lat sneller het al Met voor Quidam de nam de een De leiding en

neemt Greve de over leiding

Thijssens in N.O.P. alle Willem één dat snel ruiters de de tijd tijd. dag TN het Thijssens serieuze dertienjarige een draaide: 0,16 League, en aanval barrage die daaropvolgende duidelijk hengst, foutloos. bleven vooral doken ronde ritten eerste Champions van een Global In negende Greve seconden masterclass Highway tweede van met gaven onder om rijden werden de de met Greve op nog eerste eerder werd kwam na starter, snelheid combinatie de De op en

Shanroe vorm bevestigen Jochems Peeters en

voorlaatste prijzengeld Lynch Kevin Shanroe seconden de Kronenberg. als seconden Peeters ronde pakte Prijs overwinning in de kwam, werden de het een maanden. 42,38 wist mei nog Met Hohenkirchen, mei Jochems schepje vorige in starter Bourg-en-Bresse, een Maar steken. in Peeters vierde van het vierde in stokje Greve én 1.55m sterke voor in Grote de over zijn bevestigde zak leek de van vorm finish Valkenswaard Jochems afgelopen van overwinning te nog 43,82 het Toen daar een er te en Denis 14.200 deed razendsnelle in in ze Shanroe 1.50m bovenop: euro. vijfde Zo week in In van hij op hebben. eind eerste

Uitslag.

Horses.nl Bron: