Jochems, Greve en Thijssen leggen elkaar het vuur aan de schenen in hoofdnummer van de dag Valkenswaard

Kevin Jochems Foto: Danielle Smits
Kevin Jochems, Willem Greve en Sanne Thijssen waren vanmiddag aan elkaar gewaagd in de vijfsterrenrubriek over 1.50m met barrage in Valkenswaard. Jochems en de Iers gefokte Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) bleken daarin uiteindelijk slechts een fractie sneller dan Willem Greve met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) en Sanne Thijssen met haar toppaard Con Quidam RB (v. Quinar Z). Ook Bas Moerings was goed op dreef: hij eindigde als vijfde met Kivinia (v. I’m Special de Muze).

