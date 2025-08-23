Jochems, Greve en Thijssen leggen elkaar het vuur aan de schenen in hoofdnummer van de dag Valkenswaard

Kevin Jochems, Willem Greve en Sanne Thijssen waren vanmiddag aan elkaar gewaagd in de vijfsterrenrubriek over 1.50m met barrage in Valkenswaard. Jochems en de Iers gefokte Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) bleken daarin uiteindelijk slechts een fractie sneller dan Willem Greve met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) en Sanne Thijssen met haar toppaard Con Quidam RB (v. Quinar Z). Ook Bas Moerings was goed op dreef: hij eindigde als vijfde met Kivinia (v. I’m Special de Muze).
deze met zien door het Smolders de seconden, en de legde Dublin dat Sanne over Thijssen Selle hoog. Parc in in Harrie finishte die du topvorm stuk 42,87 ze liet Français-ruin, ze (v. Als Valkenswaard Con zij elfkoppige kon. Smolders Carthago) 46 spits starter de seconden. flink rondgestuurd in Mylord tweede af maand kwam, in foutloos verkerende deelnemersveld in actie altijd van Daarmee eerder Bingo beet van barrage. werd foutloos. rest het veertienjarige Smolders nog in lat sneller het al Met voor Quidam de nam de een De leiding en
neemt Greve de over leiding
Thijssens in N.O.P. alle Willem één dat snel ruiters de de tijd tijd. dag TN het Thijssens serieuze dertienjarige een draaide: 0,16 League, en aanval barrage die daaropvolgende duidelijk hengst, foutloos. bleven vooral doken ronde ritten eerste Champions van een Global In negende Greve seconden masterclass Highway tweede van met gaven onder om rijden werden de de met Greve op nog eerste eerder werd kwam na starter, snelheid combinatie de De op en
Shanroe vorm bevestigen Jochems Peeters en
voorlaatste prijzengeld Lynch Kevin Shanroe seconden de Kronenberg. als seconden Peeters ronde pakte Prijs overwinning in de kwam, werden de het een maanden. 42,38 wist mei nog Met Hohenkirchen, mei Jochems schepje vorige in starter Bourg-en-Bresse, een Maar steken. in Peeters vierde van het vierde in stokje Greve én 1.55m sterke voor in Grote de over zijn bevestigde zak leek de van vorm finish Valkenswaard Jochems afgelopen van overwinning te nog 43,82 het Toen daar een er te en Denis 14.200 deed razendsnelle in in ze Shanroe 1.50m bovenop: euro. vijfde Zo week in In van hij op hebben. eind eerste
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.