Joep van der Kampen derde in 1.40m in Kronenberg

Met het Europees Kampioenschap in A Coruña is het een relatief rustig weekend wat betreft de internationale wedstrijden. In eigen land wordt er deze week gesprongen in Kronenberg en Zuidwolde. Op De Peelbergen opende Joep van der Kampen de week met een top drie-klassering in het 1.40m. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Menno H (v. Stakkato Gold) zette hij in het Tabel A parcours een foutloze rit neer.

Van der Kampen en kwamen een paar weken geleden in Eindhoven voor het laatst in actie. Daar werden ze tweede in de 1.40m Grand Prix. Vandaag liet de combinatie zien nog steeds in goede vorm te verkeren. In het 71 combinaties sterke deelnemersveld zette ze met 70.91 seconden de derde tijd neer.

Katrin Eckermann met Viva Fly NRW (v. Vivant van de Heffinck) waren verantwoordelijk voor de snelste rit: zij kwamen in 65.26 seconden aan de finish. De Ier Alexander Butler werd tweede, hij legde het parcours met Tequila des Sequoias Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve) in 69.72 seconden af.

Er was ook een top tien-klassering voor Jody van Gerwen. Zij reed Bliksem McQueen 111 Z (v. Bamaco de Muze) in 74.06 seconden foutloos door het parcours en werd achtste.

Bron: Horses.nl