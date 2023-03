Joost Martens derde in hoofdnummer Gorla Minore

In het hoofdnummer van CSI Gorla Minore, een 1,45 m direct op tijd, heeft Joost Martens met Indence H.J. (Falaise de Muze x Carinjo HDC) vandaag een fraaie derde plaats bemachtigd. In deze 56 combinaties tellende rubriek hoefde Martens alleen Evelina Tovek en Martin Fuchs voor de laten gaan.

Bij de razendsnelle tijd van Evelina Tovek kwam niemand in de buurt. Zij kwam met Cortina (v. Contendro I) in 61,58 seconden over de finish. Het dichtst in de buurt kwam Martin Fuchs. Met Viper Z (v. Vigo d’Arsouilles) klokte hij 63,40 seconden. Joost Martens en de dochter van Falaise de Muze deden er 65,67 seconden over en werden zo derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl