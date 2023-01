Joviaal ES naar Saoedi Arabië

De Zangersheide-goedgekeurde hengst Joviaal ES (Fernando-H x Casall) is aangeschaft door de Saoedi-Arabische Federatie. De door Egbert Schep gefokte hengst was het afgelopen seizoen met Frank Schuttert succesvol in de internationale springsport. In september won hij nog de CSI2* Grote Prijs van Samorin.

Joviaal ES werd op driejarige leeftijd goedgekeurd bij Zangersheide en werd daarna voor twee seizoenen naar Polen verhuurd. Daar liep hij zijn eerste parcoursen en werd als dekhengst ingezet. Op vijfjarige leeftijd keerde hij terug naar Schep en vervolgde daar zijn opleiding onder het zadel van diens stalruiter Gerd Jan Horsmans, die hem tot 1,40m-niveau uitbracht. Eind 2021 nam Frank Schuttert de teugels over, hij reed de hengst in zijn eerste internationale wedstrijden. In juli wonnen ze een 1,45m-rubriek op CSI2* Zuidwolde en in september volgde de eerste GP-overwinning.

Bron: Persbericht/Horses.nl