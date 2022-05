Jur Vrieling scoort in hoofdnummer Rome

Jur Vrieling is sterk begonnen aan CSI Rome. Met Fiumicino van de Kalevallei (Plot Blue x Nabab de Reve) klokte hij vandaag in het hoofdnummer, een 1,55 m direct op tijd, de snelle tijd van 63,08 seconden. Dat leverde het duo de vierde prijs op.

Allersnelst was Darragh Kenny. Bij zijn razendsnelle tijd van 60,96 seconden met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) kwam niemand in de buurt en daarmee mocht de Ierse ruiter de hoofdprijs van 6.500 euro ophalen. Giulia Martinengo Marquet deed een goede poging maar werd met Scuderia 1918 Quick And Easy (v. Quick Orion D Elle) tweede met een tijd van 61,89 seconden. Simon Delestre en Dexter Fontenis Z (v. Diarado) maakten met een tijd van 62,68 seconden de top drie compleet.

Greve en Bles

Voor Nederland eindigden verder Willem Greve met Highway M TN (6e) en Bart Bles met El Rocco (13e) in de prijzen.

Uitslag