Jurgen Stenfert in top 3 1.45m Riesenbeck, Gerben Morsink vierde

Jurgen Stenfert greep vanavond de derde plaats in de 1.45m-rubriek in Riesenbeck met de KWPN-merrie Heaven of Romance (v. Andiamo). Het Nederlandse duo zette een foutloze ronde neer in het parcours direct op tijd. Met 64,06 seconden op de timer was Stenfert 0,39 seconde sneller dan Gerben Morsink en de zwartbruine hengst Navarone Z (v. Nabab de Reve), die op de vierde plaats eindigden.

De overwinning van het parcours over 1.45m ging naar de Duitse springruiter Philip Rüping met de Quasimodo Z-zoon Qatar 3. De combinatie bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 61,03 seconden. In het zadel van de Oldenburger Bangkok Girl PP (v. Balou du Rouet) kwam Landgenoot Benjamin Wulschner erg dichtbij de winst. Het paar liet alle balken in de lepels liggen, maar finishte in 62,00 seconden waardoor de combinatie zakte naar de tweede plaats.

Morsink 2x in top 10

Naast de vierde plaats wist Morsink ook de zevende plaats te bemachtigen. De Nederlandse springruiter ging met de achtjarige vos Colina Z (v. C-Ingmar) als vijftigste van start. De combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 64,83 seconden.

Bron: Horses.nl