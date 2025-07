Just be Gentle: resultaat van eigen visie van paard en fokker

Dat letterlijk álles mee moet zitten om een kampioenschap te winnen, bewezen Christian Kukuk en Just be Gentle (Tyson x Ticallux Verte) op het EK in A Coruña. De kwaliteitsvolle elfjarige merrie, die al veel gewonnen heeft, deed ook tijdens dit kampioenschap alles om foutloos te blijven, maar de Olympisch kampioen die haar rijdt had in de landenwedstrijd zijn dag niet. Dankzij de kwaliteit van de merrie werd het alsnog een foutloze eerste ronde en brons voor het Duitse team, maar de combinatie miste door één balk de individuele finale. Neemt niet weg dat we nog veel moois mogen verwachten van het fokproduct van Pascal Knijnenburg.

