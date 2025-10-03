Juwel SFN verkocht naar Amerika

Juwel SFN (Etoulon VDL x Esprit) is deze zomer verkocht aan de Amerikaanse Emily Ryan, zo blijkt uit de FEI Database. Jeroen Dubbeldam bracht de door G.B. Busscher uit Geesteren gefokte Juwel vanaf oktober 2020 tot en met oktober 2023 uit in de internationale sport. Daarna ging de merrie weer terug naar Peter Olthof, die de merrie vervolgens internationaal startte van begin 2024 tot juli 2025.

