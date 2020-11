Kentucky GP voor Devin Ryan en Eddie Blue

Het was een spannende barrage gisteravond in de 1,60m-Grand Prix van Lexington en het lukte maar twee combinaties om foutloos te blijven. Devin Ryan was met Eddie Blue (v. Zirocco Blue VDL) net iets sneller dan Spencer Smith en Quibelle (v. Quaid I), die pas sinds kort een combinatie zijn en won daarmee ruim 70.000 dollar.

Voor Smith was dit de eerste GP op 1,60m-niveau met de elfjarige merrie. De amazone nam afgelopen september de teugels over van haar landgenote Georgina Bloomberg. Het duo klokte foutloos af op 35,26 seconden, terwijl Ryan 35,13 seconden nodig had met de door Jan Honcoop uit Chaam gefokte schimmel.

Top vijf

De rest van de top vijf werd compleet gemaakt door Paul O’Shea met Chester VH (v. Silverstone), David Blake met Keoki (v. Catoki) en Margie Goldstein met Dicas (v. Diarado), die allemaal met vier strafpunten aan de finish van de barrage kwamen.

Keenan en Fasther

Lillie Keenan plaatste zich met Bas Moerings Fasther (v. Vigo d’Arsouilles) net niet voor de barrage. Het duo liep één tijdfout op n de basisomloop en eindigde daarmee op de achtste plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl