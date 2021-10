Kevin Beerse tweede in GP Opglabbeek

De Britse amazone Ellen Whitaker was met haar merrie Spacecake (v. Stakkatol) iedereen te snel af in de 2* Grote Prijs over 1m45 op Sentower Park. In de barrage was ze ruim een seconde sneller dan Kevin Beerse met de tienjarige KWPN-merrie Gilona AO (v. Zavall VDL). Derde was Samuel Hutton met KWPN'er Givenchi (v. VDL Zirocce Blue). Ook Anouk de Ruijter deed goede zaken vandaag.

De Ruijter werd in de 2* Grote Prijs vierde, dankzij twee foutloze rondjes met Quantas 15 (v. Quintero). De Nederlandse sleepte echter meer prijzen binnen deze zondag. In de 1* GP werd ze tweede met de zevenjarige NRPS-merrie Coleccini (v. Colestus). En in de tweefasenrubriek over 1m40 pakte ze het vierde geld met nóg een zevenjarige merrie: de KWPN’er Jolie (v. Canabis Z). Deze rubriek werd gewonnen door de Ierse ruiter Darragh Kenny met zijn KWPN-merrie Cicomein VDL (v. Chacco-Blue).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl