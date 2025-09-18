Kevin Jochems en Prada di Costa M allersnelst in hoofdnummer St. Tropez

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Kevin Jochems en Prada di Costa M allersnelst in hoofdnummer St. Tropez featured image
Kevin Jochems met Prada di Costa M. Foto: LLN/Ecary
Door Ellen Liem

Kevin Jochems is sterk begonnen aan CSI St. Tropez, waar dit weekend een etappe van de FEI Longines League of Nations wordt verreden. Met Prada di Costa M (v. Vannan) won hij vandaag het hoofdnummer van de dag, een 1,55 m. direct op tijd. En daarmee de eerste 1,55-zege voor de tienjarige BWP-merrie die vorige maand ook al tweede (1,50 m.) en vijfde (1,55 m.) werd in Dublin.

