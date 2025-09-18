Kevin Jochems en Prada di Costa M allersnelst in hoofdnummer St. Tropez

snoepen starter de geld Barcha hij kreeg Als Kevin van de de van (v. goed zo 11.360 Prada Freitas te van Dinozo Tot scherpe te Barcha Met was na De de in het tijd M de Stephan baan 14.200 Egipcio af wist 65,83 met dat de De di laatste Semilly) starter, seconden. hoofdprijs 65,50 die vierde neergezet niemand en in van tijd Dat Costa de Jochems, Freitas kwam. wat euro. een tijd lange finishte verbeteren. van Barcha voor Imperio tijd seconden leek had Freitas Diamant en en tweede euro

Ongelooflijk

altijd “Mijn Prada looft constant, heel week”, M. merrie na Ze ongelooflijk. di Jochems is is Costa week

drie samen Larocca en op Bost

Simon maakte Golden Finn waren de vijf daarmee José 68,27 de HDC Jordan). Lente Boy van Gaillard seconden Diamant finishten daarmee tijd combinaties en in seconden María Bost Air Delph de Twee (Jr) Pomme) met Delestre (v. Semilly) waren de top Yves Larocca dezelfde Denat compleet. over prijs. la exact de er 67,94 de (v. en en (v. met verdeelden met deed DK Dat derde Roger

Moerings Bas

naar (v. bovenaan Jochems Jesther seconden deed zevende Cardento) de prijs. mee. hij sprong Moerings in 69,17 ook Naast Nederland Bas voor Met Kevin

Uitslag

Bron: Horses.nl