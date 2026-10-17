Kim Emmen en Kevin Jochems opnieuw vooraan in St. Tropez

Kim Emmen en Kevin Jochems stonden gisteren al op het podium in de hoofdrubriek van de dag op het CSI3* in St. Tropez en deden ook vandaag weer mee om de prijzen. In het 1,45 m., verreden over twee fasen, eindigde Emmen met Margaretha DMH (v. Comme il Faut) als vierde, terwijl Jochems met Icare de Vains (v. Contendro I) de vijfde plaats opeiste.
seconden. ging George veertien plaats duo de tweede Boy ’Hn’). (v. in met 57 du foutloos. er Z fasen in Z) Paesschen fase Layec des Forets Louvo De (v. Nicolas in Thot Georgio finishte 29,99 met beide naar Het van gestarte seconden. tweede bleven Diaz Ready volgde de 31,26 combinaties de op overwinning Van Constant
Jochems Emmen en
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nog twee-fasen Vains plaats. de Gisteren finish, het Jochems duo m. voor seconden de goed het stuurde zevende Icare over 32,58 werd vijfde in in de achtjarige 1,40 de
Uitslag
Bron: Horses.nl
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