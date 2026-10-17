Kim Emmen en Kevin Jochems opnieuw vooraan in St. Tropez

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Jochems Emmen en

Sandro 31,71 in met voor plaats tekort Margaretha Sandra seconde seconden. met Sweet maakte en het de 0,10 derde Boy) kwam De 31,61 Jacob seconden. (v. Emmen DMH klokte podium compleet Hellström Zweed slechts

nog twee-fasen Vains plaats. de Gisteren finish, het Jochems duo m. voor seconden de goed het stuurde zevende Icare over 32,58 werd vijfde in in de achtjarige 1,40 de

Uitslag

Bron: Horses.nl