Kim Emmen en Kevin Jochems opnieuw vooraan in St. Tropez

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Kim Emmen en Kevin Jochems opnieuw vooraan in St. Tropez featured image
Kim Emmen hier met Hellix Du Seigneur Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Kim Emmen en Kevin Jochems stonden gisteren al op het podium in de hoofdrubriek van de dag op het CSI3* in St. Tropez en deden ook vandaag weer mee om de prijzen. In het 1,45 m., verreden over twee fasen, eindigde Emmen met Margaretha DMH (v. Comme il Faut) als vierde, terwijl Jochems met Icare de Vains (v. Contendro I) de vijfde plaats opeiste.


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