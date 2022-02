Kuipers razendsnel met Isodermus PP in 1.45m Vejer de la Frontera

Doron Kuipers raasde vandaag naar de overwinning in het 1.45m direct op tijd in Vejer de la Frontera. De Zuid-Hollandse springruiter had in de negenjarige KWPN'er Isodermus PP (v. Kannan) een pijlsnelle partner. Willem Greve deed het met Highway M TN een stuk rustiger aan en werd negende. Stal Poppelaars fokte Isodermus PP uit de merrie Madermie (Grannus x Abgar xx), die onder Wil Schellekens zelf ook tot op 1.50m-niveau succesvol was in de internationale sport.