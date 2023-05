Lars Kersten is zijn concours in Hamburg goed begonnen. Met Quatinka (v. Quaid) werd hij 4e in een 1,50m. direct op tijd. Met een van 63.08 seconden sloot hij aan achter de Duitsers Hans-Dieter Dreher (61,29 sec.), Philipp Schulze-Tophoff (62,82 sec.) en Rene Dittmer (62,93 sec.).