Lars Kersten derde in GP-kwalificatie Oliva

Lars Kersten en Carmen H Z (v. Cicero Z van Paemel) zijn sterk van start gegaan in Oliva. Kersten reed de tienjarige Zangersheide-merrie naar een podiumplaats in de 1,45m Grand Prix-kwalificatie. De Britse Laura Renwick pakte de overwinning, Lt. Raphael Lee volgde op de tweede plaats.
kwamen slechts aan zonder GP-kwalificatie strafpunten Met de uitgebreid Veertien combinaties 26 geen streep. daarvan deelnemersveld. de kende heel
(v. nodig Beluga ze Laura Top de kleine merrie Z home echt Top met (geweest). dan Gun hadden is een en Dollar VI). en in internationale nakomelingen made-product: (v. voor Heartbreaker) finish om Kersten NFS Top Renwick NFS de sport er waren H fokte Renwick langzamer de Gun zijn uit een familie te 1,60m-merrie seconde actief van 68,48 alle internationale bereiken, waarmee seconden Laura’s Carmen en hem deze voormalige drie
op eindigde Emerald) Lee Derrycush twee. Ier Raphael 66,20 en Lt. Kersten seconden. klokte (v. Renwick De met Tussen
en de 1,40m Kuyten in prijzen in Ansems
King 1,40m tijd. op successen er plaats, Ansems Big d’Avifauna van de V direct Think Suus al VDL) en waren naar Jack Nederlandse Blue Joriena Eerder Kuyten (v. L). de Kong ’t in op reed vijfde Zirocco (v. het dag
Alvarez prijs. pakte hij Grandorado KWPN-merrie Lente Sergio tweede TN) de Met (v. Moya de de eerste én tweede. werd
Uitslag.
Horses.nl Bron:
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