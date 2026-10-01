Lars Kersten derde in GP-kwalificatie Oliva

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op eindigde Emerald) Lee Derrycush twee. Ier Raphael 66,20 en Lt. Kersten seconden. klokte (v. Renwick De met Tussen

en de 1,40m Kuyten in prijzen in Ansems

King 1,40m tijd. op successen er plaats, Ansems Big d’Avifauna van de V direct Think Suus al VDL) en waren naar Jack Nederlandse Blue Joriena Eerder Kuyten (v. L). de Kong ’t in op reed vijfde Zirocco (v. het dag

Alvarez prijs. pakte hij Grandorado KWPN-merrie Lente Sergio tweede TN) de Met (v. Moya de de eerste én tweede. werd

Uitslag.

Horses.nl Bron: