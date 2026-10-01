Lars Kersten derde in GP-kwalificatie Oliva

Savannah Pieters
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Lars Kersten derde in GP-kwalificatie Oliva featured image
Lars Kersten met Charming Boy SDW Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Lars Kersten en Carmen H Z (v. Cicero Z van Paemel) zijn sterk van start gegaan in Oliva. Kersten reed de tienjarige Zangersheide-merrie naar een podiumplaats in de 1,45m Grand Prix-kwalificatie. De Britse Laura Renwick pakte de overwinning, Lt. Raphael Lee volgde op de tweede plaats.


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