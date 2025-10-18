Lars Kersten en Grimaldi winnen Silver Tour GP Oliva

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Lars Kersten vormt nog niet lang een combinatie met Grimaldi van het Keizershof Z (Grand Slam VDL x For Pleasure) en sprong met de achtjarige Zangersheide-ruin deze maand een aantal parcoursen in Oliva. Ondanks de geringe ervaring samen liet het duo vandaag zien goed met elkaar overweg te kunnen: met een hele snelle tijd wonnen ze de Silver Tour Grote Prijs in Oliva.

