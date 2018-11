Lars Kersten geeft Wereldsterren van katoen

In de ranking proef die vanavond verreden werd in De Peelbergen nam Lars Kersten met Dobbey dankbaar bezit van de derde plaats. “In de laatste lijn had ik misschien een galopsprong minder kunnen rijden, maar ik wilde niet overdrijven”, vertelt de Limburger. Kersten moest springkanon Louise Saywell en Guido Franchi uit Italië voor zich dulden.

In de 1.45m proef kwamen 18 van de honderd starts retour in de barrage, waarin niet door de minste ruiters tegengas werd gegeven. Iers topruiter Bertram Allen kreeg met geweldenaar Hector van d’Abdijhoeve (v. Cabrio van de Heffinck) een paal aan de benen, terwijl Scott Brash na een fout op hindernis twee tempo terug nam met Hello M’Lord (v. Krake Ask). “Nu bleef ik ze een keertje voor”, lacht Kersten over de sterrenopkomst in het slotstuk.

Top zes

De top zes bleef uiteindelijk foutloos, waarbij plaats zes tot en met vier in Duitse handen viel. Als derde starter trok Lars Kersten met Dobbey zijn eigen plan. “Dat ging bijna helemaal zoals ik wilde”, zegt de nummer drie kritisch over zijn eigen optreden. “De eerste lijn op zes galopsprongen ging goed, maar de draai naar de dubbel was een uitdaging. Je zag dat meer combinaties daar moeite mee hadden. Ik wilde niet te schuin aanrijden, waardoor ik Dobbey op de oxer wel iets been bij moest geven. Al met al liep ze weer super”.

Louise Saywell verbeterde op haar beurt met Nartago-nakomeling Golden Wave OL Kerstens tijd (38.08) met 0.12 seconden. Maar werd direct daarna geklopt door Guido Franchi en Lacox (v. Landos). De in uniform gehulde Italiaan pakte met een halve seconde minder op de teller de zege en de meeste ranking punten.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht Eva van den Adel