Lars Kersten naar winst in GP van Lier

Lars Kersten wist zojuist de GP van het CSI2* concours te Lier op zijn naam te schrijven met Hallilea (v.VDL Zirocco Blue) door in de barrage foutloos te blijven in een tijd van 38.03 seconden. Daar hadden de andere zes deelnemers aan de barrage geen antwoord op en zodoende won hij de wedstrijd en de bijbehorende 7.500 euro. Op de tweede plaats bevond zich Charlotte Philippe die met Electro van de Kromsteeg Z (v.Emerald van 't Ruytershof) ook foutloos bleef maar dat deed in 39.12 seconden. Als derde in de prijsuitreiking stond Robinson Maupiler opgesteld met Sir Charlie Chaplin (v.Cantus), foutloos in 39.20 seconden.

Niels Kersten kreeg in de barrage een fout in 40.11 seconden met Call me baby quick PS (v.Conthargos) en werd daarmee zevende. Voor Melvin Greveling met Noukie (v.Deauville van ’t L) was het wat zuur want ondanks dat hij geen hindernisfouten kreeg mocht hij toch niet meedoen aan de barrage want de twee strafpunten voor tijdsoverschrijding zorgden daarvoor. Daar er maar zeven foutlozen waren werd hij wel achtste met die twee strafpunten.

Uitslag