Leopold van Asten en VDL Groep Beauty flikken het weer

Thuisruiter Leopold van Asten is in absolute topvorm bij de Winter Masters in Kronenberg. Na het winnen van de 1.45m GP-kwalificatie op donderdag en een tweede plaats in de 1.50m ranking rubriek op vrijdag, ging de 42-jarige ruiter vanavond aan de leiding met de 13-jarige merrie VDL Groep Beauty (v. For Pleasure). Marc Houtzager sloot met Sterrehof’s Dante als tweede aan in de 1.45m rubriek.

Er stond Van Asten geen gemakkelijke taak te wachten, met niet minder dan 23 combinaties van de 85 in de barrage. Het was Zweeds talent Karin Martinsen, trainend bij Stal Hendrix, die al vroeg in de finale de te kloppen tijd op scherp zette met de 10-jarige merrie Holstein’s Matina (v. Party Dance) in 34.92 seconden. Lange tijd leek het erop dat Martinsen bovenaan het klassement zou blijven staan.

Niet goed genoeg

Als drie na laatste starter schakelde Leopold van Asten met VDL Groep Beauty naar de hoogste versnelling en aangemoedigd door het publiek snelden de twee door de finish in een ongelooflijk rappe tijd van 33,54. Met nog twee combinaties te gaan, kon de VDL Groep-ruiter slechts afwachten. De laatste starter, Marc Houtzager, deed met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) een gedegen poging Van Asten te kloppen, maar miste de zege in 34.77 seconden. “Goed, maar niet goed genoeg”, reageert de ruiter uit Rouveen.

Focus

“Vandaag sprong Beauty in de eerste ronde opnieuw erg goed. Er waren veel combinaties in de barrage en ze waren snel, maar Beauty is van nature een vlug paard en ze voelde top aan, dus ik ging ervoor. In de barrage was ze erg gefocust van het begin tot het eind en dat was goed genoeg voor de overwinning van vandaag”, aldus de winnaar.

Opnieuw Limburg boven

Net als gister wist een lokale topper wederom een zege te veroveren. Patrick Lemmen uit Grashoek wist de Andiamo-nakomeling Ideaal naar de overwinning te sturen in het 1.40m. In deze rubriek werd Belg Wilm Vermeir met Gentiane de la Pomme (v. Shindler de Muze) tweede, gevolgd door Remco Been die voor deze proef Gouverneur (v. Eldorado vd Zeshoek) zadelde.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: Persbericht