Leopold van Asten naar de winst in 1,40m Opglabbeek

Leopold van Asten heeft met VDL Groep Niagara (v. Casall) de smaak dit jaar goed te pakken. De combinatie kwam volgens de cijfers van horsetelex dit seizoen al dertig keer internationaal aan de start en eindigde daarvan vijftien keer in de top vijf. Daaronder valt ook de overwinning van vanmiddag in de tweefasen special over 1,40 m. in Opglabbeek.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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