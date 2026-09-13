Leopold van Asten naar de winst in 1,40m Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Leopold van Asten naar de winst in 1,40m Opglabbeek featured image
Leopold van Asten hier met VDL Groep Kwienbellie Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Leopold van Asten heeft met VDL Groep Niagara (v. Casall) de smaak dit jaar goed te pakken. De combinatie kwam volgens de cijfers van horsetelex dit seizoen al dertig keer internationaal aan de start en eindigde daarvan vijftien keer in de top vijf. Daaronder valt ook de overwinning van vanmiddag in de tweefasen special over 1,40 m. in Opglabbeek.


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