Leopold van Asten pakt Grote Prijs Kronenberg

De Nederlandse ruiters zijn in goede vorm vandaag. Eerder wist Jur Vrieling al de Grote Prijs van Riesenbeck te winnen en ook Leopold van Asten schreef vandaag een Grote Prijs op zijn naam. In Kronenberg wist van Asten VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) als enige onder de 41 seconden te finishen en stelde daarmee de winst in het 1.45m veilig.

Leopold van Asten reed een razendsnelle ronde en finishte zijn Iron Man-zoon in 40.52 seconden. Dit was ruimschoots genoeg voor de overwinning want de nummer twee Pieter Clemens had ruim 41 seconden nodig. Uiteindelijk reed hij Hulde G (v. Vigo D Arsouilles) in 41.65 seconden naar de tweede plaats. Tim Prouvé maakte het podium compleet door Intouchable (v. Elvis ter Putte) in 43.84 seconden rond te sturen.

Naast Leopold van Asten waren er nog vier Nederlands doorgedrongen tot de barrage. Mans Thijssen zette na Leopold het beste resultaat neer. Hij reed Hello (v. Alano) in 51.85 seconden foutloos over de finish en werd vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl