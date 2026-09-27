Logan Fiechter vijfde in Grote Prijs Bonheiden

Petra Trommelen
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Logan Fiechter met Apphire Z (v. Aganix du Seigneur Z) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Logan Fiechter en Apphire H Z (v. Aganix du Seigneur), de negenjarige ruin waarmee hij dit jaar Nederlands kampioen bij de young riders werd, lieten ook op het CSI in Bonheiden van zich spreken. Na een klassering op de openingsdag volgde vrijdag een derde plaats in de 1,45 m-rankingproef. Vandaag voegde het duo daar een vijfde plaats in de 1,45 m. Grote Prijs aan toe. In de zeventienkoppige barrage noteerden Fiechter en Apphire H Z de vijfde tijd.


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