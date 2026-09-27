Logan Fiechter vijfde in Grote Prijs Bonheiden

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balken die Gentleman-zoon in de kwamen naar De de seconden uiteindelijk hield een seconden barrage de 37,10 en derde van ging in tijd stuurde. neer. in Appelen, In lepels zette overwinning ze de 38,77 Fiechter ring. naar Z als Gently Bonheiden alle Jeroen combinatie

barrage Frederiks Ook Van en Aarle in

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Uitslag

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