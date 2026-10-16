Logan Fiechter zet Indoor Friesland op zijn kop in het Elfstedenspringen

Het Elfstedenspringen is een begrip op Indoor Friesland en ook dit jaar groeide de rubriek uit tot een waar spektakel. Vooral toen Logan Fiechter met Mien-Viola (v. Cohinoor VDL) in de ring verscheen. Met een razendsnelle rit en een gewaagde binnendoor-route zette hij de concurrentie onder druk. Zelfs een balk op de laatste hindernis kon hem de overwinning niet meer kosten.
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Uitslag
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