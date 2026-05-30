Lyngvaer wint Masterspringen JPM voor Emmen en Schuttert

De zaterdag op Jumping Peel & Maas werd traditiegetrouw afgesloten met het Masterspringen. Van de tien combinaties wisten er vier na vier rondes foutloos te blijven en zich daarmee te plaatsen voor de barrage. Daarin noteerde Frank Schuttert de snelste tijd, maar een springfout hield hem van de overwinning af. Die ging daardoor naar Oda Charlotte Lyngvaer. Kim Emmen wist met Navantus-C (v. Comme il Faut) opnieuw foutloos te blijven en noteerde de tweede tijd.
telkens waarbij door ruiters kwamen naar ronde. foutloos combinaties de eerste iedere het keuze mochten één hindernis de In verder ingekort, parcours verhogen. volgende werd Alle ronde
de Spreuwenberg 2024, Ook Sanne juist de koos van pakte (v. Quel getikt. voor ronde Muze) hindernis die Thijssen, Grenshoeve te hindernis de ronde. de de door Vedet tweede winnares verhogen. strandde tweede laatste van in er uit Torreo Dat de in echter Rens want niet uit, goed de lepels om werd El
Vier combinaties over foutloze
als Stakkato) (v. rit. seconden, combinaties van Frank vervolgens 34,23 naar in Balou voor vallen. onderweg maar hem seconden, balk niet de vier zowel Conti bleef zag was pijlsnelle het zich Rouet) Schuttert Ook de Statis opnieuw een vielen Balou maar barrage. snel (v. DM af, twee foutloze ook stuurde de Almeida vierde Regor 35,63 Giesteira bij met In du ronde voor tijd een derde de ruiters plaatsten waardoor Z een Rodrigo rond
barrage Emmen foutloos en in Lyngvaer
rit Lyngvaer en Met Emmen 37,12 de ging Oda in (v. een Dream foutloze VDL). seconden Kim de hielden tweede op Navantus-C de amazones in overwinning alle in de met met balken in plaats. lepels. De beslag twee barrage finishte daarmee 35,02 naar Charlotte Maltic seconden legde Baltic
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.