Lyngvaer wint Masterspringen JPM voor Emmen en Schuttert

Petra Trommelen
Oda Charlotte Lyngvaer hier met Carabella vd Neyen Z Foto: FEI/Shannon Brinkman
De zaterdag op Jumping Peel & Maas werd traditiegetrouw afgesloten met het Masterspringen. Van de tien combinaties wisten er vier na vier rondes foutloos te blijven en zich daarmee te plaatsen voor de barrage. Daarin noteerde Frank Schuttert de snelste tijd, maar een springfout hield hem van de overwinning af. Die ging daardoor naar Oda Charlotte Lyngvaer. Kim Emmen wist met Navantus-C (v. Comme il Faut) opnieuw foutloos te blijven en noteerde de tweede tijd.

