Mans Thijssen met Hello derde in 1.50m Gorla Minore

Mans Thijssen viel vanmiddag met de 13-jarige KWPN'er Hello (v. Ambler Gambler) in de prijzen in het 1.50m direct op tijd in Gorla Minore. Thijssen stuurde het fokproduct van Stal Thijssen foutloos rond en noteerde met 73,35 seconden de derde tijd. Mans vormt al sinds augustus 2019 een combinatie met de hengst. Samen vielen ze al vaak in de prijzen. Op The Dutch Masters werden ze nog derde in de 1.50m-rubriek met barrage.