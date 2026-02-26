Marriet Smit-Hoekstra troeft concurrentie af in Opglabbeek

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Marriet Smit-Hoekstra troeft concurrentie af in Opglabbeek featured image
Marriet Smit-Hoekstra, hier met Duco Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Marriet Smit-Hoekstra is goed op dreef met Wadro’s Maggie May (v. VDL Zirocco Blue). Begin dit jaar won de combinatie al twee rubrieken in Groningen en vandaag in Opglabbeek was het opnieuw raak. In het 1,45 m. direct op tijd klokte de amazone met de merrie de snelste tijd en mocht daarmee de hoofdprijs ophalen.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant