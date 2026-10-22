Mathijs van Asten en Hotspot sterk terug na pauze

Na het zware 5* Spruce Meadows in Calgay kreeg Hotspot (v. Hors La Loi II) een wedstrijdpauze en nu heeft hij een sterke rentree gemaakt. In Luik sprong de hengst met Mathijs van Asten in het 1,45 m. direct op tijd een snelle en foutloze ronde, daarmee legde het duo beslag op de derde plaats.
Vier was de deelnemers Van Ballerine finishte er seconden schoon. tijd Schnieper zo Roger Equine Cornet mocht Vilpion tweede. Allersnelst daarvan in Bost, werd du Z G Rouet) hielden er prestatie de 55 en die Barbara met Baloubet America Yves de seconden binnen 60 58,87 met Obolensky) die (v. die hoofdprijs Coco met ophalen. (v. 58,01 de leverden du en 12 lei deed seconden.
Laveau Van voor blijft Asten
met (59,97 seconden). net Mathijs Ochene iets 59,05 (v. en meer tijd Zij Griffon nodig. Mathieu Obolensky) Cornet van derde Hotspot Laveau Met en verwezen de seconden plek vierde werden naar Asten hadden
Uitslag
Bron: Horses.nl
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