Mathijs van Asten en Hotspot sterk terug na pauze

Ellen Liem
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Mathijs van Asten en Hotspot sterk terug na pauze featured image
Mathijs van Asten met Hotspot. Foto: Shannon Brinkman / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na het zware 5* Spruce Meadows in Calgay kreeg Hotspot (v. Hors La Loi II) een wedstrijdpauze en nu heeft hij een sterke rentree gemaakt. In Luik sprong de hengst met Mathijs van Asten in het 1,45 m. direct op tijd een snelle en foutloze ronde, daarmee legde het duo beslag op de derde plaats.


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