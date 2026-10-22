Mathijs van Asten en Hotspot sterk terug na pauze

Vier was de deelnemers Van Ballerine finishte er seconden schoon. tijd Schnieper zo Roger Equine Cornet mocht Vilpion tweede. Allersnelst daarvan in Bost, werd du Z G Rouet) hielden er prestatie de 55 en die Barbara met Baloubet America Yves de seconden binnen 60 58,87 met Obolensky) die (v. die hoofdprijs Coco met ophalen. (v. 58,01 de leverden du en 12 lei deed seconden.

Laveau Van voor blijft Asten

met (59,97 seconden). net Mathijs Ochene iets 59,05 (v. en meer tijd Zij Griffon nodig. Mathieu Obolensky) Cornet van derde Hotspot Laveau Met en verwezen de seconden plek vierde werden naar Asten hadden

Uitslag

Bron: Horses.nl