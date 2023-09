Mathijs van Asten knap vijfde in 1,50m Ascona

In het Zwitserse Ascona wordt naast het nationale kampioenschap ook een CSI4* tour gesprongen waar ook een Nederlandse delegatie aanwezig is. Mathijs van Asten deed goede zaken in de hoofdrubriek van de dag en sprong in de zware 1,50m proef met Winning Round naar de vijfde plaats. Emanuele Gaudiano wist de rubriek nipt voor Henrik von Eckermann te winnen.

Van de 37 combinaties mochten er 12 terugkomen voor de Winning Round en elf gingen er ook daadwerkelijk van start in deze tweede ronde. Slechts zes combinaties wisten twee keer foutloos te blijven waarvan de Italiaan Emanuele Gaudiano de snelste tijd wist te klokken. Hij reed de tienjarige Nikolaj De Music (v. Kannan) in 37.13 seconden naar de overwinning.

Henrik von Eckermann wist gister de hoofdproef te winnen en ook vandaag was de Zweed in vorm. In 37.27 seconden werd hij met Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) nipt tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Harry Charles die Sherlock (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) in 40.13 seconden naar huis reed.

Mathijs van Asten noteerde een hele sterke eerste ronde en ook in de tweede ronde sprong de 14-jarige Sirocco (v. Balou du Rouet) scherp van de palen af. Hij kwam nergens in de buurt van het hout en de geklokte tijd van 41.53 seconden was genoeg om de vijfde plaats op te eisen. Met menig wereldtopper aan start en slechts zes foutloze combinaties kan van Asten terugkijken op een succesvolle dag en heeft hij zich gekwalificeerd voor de Grote Prijs die voor morgen op het programma staat.

Uitslag

Bron: Horses.nl