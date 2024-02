Mathijs van Asten op dreef in Thermal: nu zege met Heike

Mathijs van Asten heeft zijn paarden goed aan het springen in Californië. In Thermal sprong hij eerder deze week met Hotspot (v. Hors la Lois II) naar de vijfde prijs in het 1,45 m. Met Sirocco (v. Balou du Rouet) voegde de ruiter daar in het 1,50 m. een zesde prijs aan toe en vrijdag was er fraaie overwinning te vieren. Die behaalde Van Asten met Hieke (v. (v. Zambesi) in het 1,40 m.