Nederlandse fokproducten domineren in Barcelona: Mendoza en In The Air winnen Grote Prijs

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in Vijf Nederlandse fokproducten eerste foutloos omloop

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zich Vogel in herstelt omloop tweede

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leiding Major Tom pakt met de Pessoa

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tweede Mendoza pakt zege

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Uitslag

Horses.nl Bron: