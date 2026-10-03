Nederlandse fokproducten domineren in Barcelona: Mendoza en In The Air winnen Grote Prijs

Petra Trommelen
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Nederlandse fokproducten domineren in Barcelona: Mendoza en In The Air winnen Grote Prijs featured image
Jessica Mendoza met In The Air. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Hoewel de Nederlandse ruiters ontbreken in Barcelona, houden de Nederlandse fokproducten de eer hoog tijdens de Longines League of Nations-finale. Jessica Mendoza en de door C. den Boer gefokte In The Air (v. Air Jordan Z) verkeren in topvorm. Op de openingsdag won het duo al de 1,60 m.-rubriek op tijd. Ook gisteravond waren ze opnieuw onverslaanbaar. Na twee sublieme foutloze rondes mochten ze wederom de hoogste trede van het podium beklimmen, ditmaal in de Grote Prijs. Ook Kentucky TN (v. Verdi TN), gefokt door Team Nijhof, liet zich van zijn beste kant zien. De elfjarige ruin eindigde onder Cian O’Connor op een derde plaats.


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