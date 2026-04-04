Michael Greeve wint Medium Tour finale Kronenberg

Michael Greeve, hier met Denver. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Michael Greeve is nog maar net teruggekeerd uit Wellington en is deze week alweer actief op CSI Kronenberg. En met succes: na verschillende foutloze ritten de afgelopen dagen won hij vandaag de Medium Tour finale. In deze rubriek over 1,45 m. met barrage was Greeve overtuigend de snelste met Lucky Diamant van den Heezerenbosch (v. Diamant de Semilly).

