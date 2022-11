MLSJ CSI5* Grand Prix Mexico voor Ashlee Bond

Mexico vormde afgelopen week het toneel voor de derde etappe van de Major League Show Jumping. In het zadel van haar toppaard Donatello 141 (v. Diarado) wist de Israëlische Ashlee Bond de CSI5* Grand Prix te winnen. Ze was een van de twee combinaties die foutloos wist te blijven in het basisparcours en reed als enige dubbel nul.

De amazone wist bijna de Grand Prix op haar naam te schrijven zonder een barrage te hoeven rijden. Over het hele parcours werden fouten gemaakt en het duurde tot de laatste starter om een tweede nuller te krijgen. Darragh Kenny stuurde de elfjarige KWPN-merrie Great-Tikila J (v. Carosso) uiteindelijk als tweede foutloos naar de finish.

Een balk in de barrage bracht Kenny uiteindelijk naar een tweede plaats en eindigde zo voor Jose Antonio Chedraui Eguia. De Mexicaan reed de tienjarige KWPN-merrie H-Lucky Retto (v. Bernini) maar kreeg een fout in de eerste omloop. Dankzij zijn snelle tijd werd de combinatie derde. Ashlee Bond bleef als enige dubbel foutloos en zorgde er zo voor dat alle MLSJ-etappes door amazones zijn gewonnen (Bliss Heers in San Miguel de Allende en Lillie Keenan in Monterrey).

Bron: Horses.nl/ persbericht