Moeskops is Thijssen en Kramer te snel af in 1.40m

Bunoit Moeskops bleef zojuist iedereen de baas in de 1.40m-rubriek in Kronenberg. De Belg rekende in het parcours direct op tijd op de Diarado-zoon Kiarado. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en zette de snelste tijd neer van 66,77 seconden. Met deze snelle tijd verwees hij Mel Thijssen naar de tweede plaats.

Thijssen bleef ook foutloos met de tienjarige KWPN’er Galisha (v. Numero Uno). De amazone probeerde de tijd van Moeskops aan flarden te slaan, maar ze was 0,36 seconden langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Thijssen rijdt het fokproduct van J. Janssen sinds juni 2018. In februari waren ze ook succesvol door de derde plaats te pakken in de 1.35m-rubriek in Vilamoura.

Kramer maakt top drie compleet

Siebe Kramer eindigde op de derde plaats met de twaalfjarige KWPN’er Evermeta (v. Mr. Blue). Kramer zette met zijn eigen fokproduct een foutloze ronde neer en passeerde de finish in 69,46 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl